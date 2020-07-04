Рязань, , 14:01 — REGNUM В Рязанской области членов участковой избирательной комиссии №635 4 июля проверят на коронавирус после того, как заражение подтвердилось у одного из голосовавших на участке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

УИК №635 была расположена в Спасской средней общеобразовательной школе. Там голосовал член Совета Федерации от облдумы Игорь Морозов. 3 июля выяснилось, что он заражён коронавирусом.

В Роспотребнадзоре заявили, что Морозов и его супруга напрямую не контактировали с окружающими, а маски и перчатки сняли «исключительно в момент опускания бюллетеня в урну для фотографирования». Однако у девяти членов комиссии и одного полицейского 4 июля возьмут тесты на коронавирус.

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