Белгород, , 13:46 — REGNUM В Белгородской области 4 июля подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было выявлено 4749 положительных тестов. За весь период наблюдения 3942 человека были выписаны после выздоровления.

Федеральные данные отличаются от областных. Согласно федеральным данным, скончались 42 человека, а по информации областного штаба — скончались 48 человек.

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