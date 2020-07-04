Архангельск, , 13:44 — REGNUM В Архангельской области за сутки скончались три человека, у которых был подтвержден COVID-19. Общее число летальных исходов в областной статистике по коронавирусу выросло до 67. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном штабе.

Напомним, точную причину смерти каждого носителя коронавируса устанавливает областная спецкомиссия. На данный момент ее эксперты признали, что жертвами COVID-19 в регионе стали 28 человек. В 17 случаях причиной гибели пациентов признаны их хронические заболевания.