Владимир, , 13:36 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 4 июля зарегистрирован 71 летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

За весь период наблюдения 3127 пациентов выздоровели, в том числе за последние сутки — 142 человека. В регионе было проведено 122 тыс. 514 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

За последние сутки к медикам с признаками острых респираторных вирусных инфекций обратились 224 человека, с признаками внебольничной пневмонии — 80 человек. На стационарном лечении находятся 26 пациентов с ОРВИ и 664 — с пневмонией.

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