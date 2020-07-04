Архангельск, 4 июля 2020, 13:34 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 118 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Среди новых пациентов — 35 архангелогородцев, 31 северодвинец, 16 новодвинцев, 17 жителей Котласского района. Положительный тест на SARS-CoV-2 продолжают получать жители Приморского, Красноборского, Няндомского, Каргопольского, Вельского, Коношского и Верхнетоемского райнов.
На лечении с COVID-19 в регионе находится 2881 человек, среди них 243 ребенка. 3218 пациентов уже выздоровели.