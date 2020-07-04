Берлин, , 14:54 — REGNUM Низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии связан с двумя факторами. Такое предположение 4 июля высказал эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт в интервью РБК.

Первым фактором, по мнению ученого, стало то, что Германия смогла встретить эпидемию, повысив свою готовность.

«У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее», — заявил он и добавил, что страны Южной Европы, такие как Италия, столкнулись с резким приростом новых заболевших и нехваткой коек и медицинских средств, таких, как аппараты ИВЛ.

При этом, по словам Курта, в Германии также удалось быстро снизить темпы распространения коронавирусной инфекции среди пожилого населения, что тоже способствовало более низкой смертности.

Кроме этого, эпидемиолог отметил, что фактор низкой смертности. от нового заболевания в Германии может также объяснятся особенностями культуры и устройства общества страны, так как в немецких семьях люди нескольких поколений реже живут вместе.

«В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи. Следовательно, если хотя бы один член семьи заразился, то риск передачи вируса другим возрастает, а пожилые люди подвержены высокому риску смерти», — указал Курт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Германии общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 9 010 пациентов. При этом суммарное количество заразившихся коронавирусом составляет 196 096 при более чем 181 тысяче вылечившихся от нового заболевания.