Кемерово, , 13:06 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на сегодня, 4 июля, за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Междуреченск — 39, Новокузнецк — дессять, Кемерово — семь, Анжеро-Судженск — три, Киселевск — два, Осинники — два, Прокопьевск — два, Кемеровский МО — два, Яйский МР — два, Калтан — один, Ленинск-Кузнецкий — один», — говорится в оперативном сообщении. Одна пациентка скончалась — у жительницы Новокузнецка 1939 года рождения развилась тяжёлая форма пневмонии. За сутки выздоровели 43 пациента.

Всего в регионе официально зарегистрировано 1944 пациента с коронавирусом, 843 человека выздоровели, 11 скончались. Медицинскую помощь сейчас получают 1090 пациентов с коронавирусом.