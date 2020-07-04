Новосибирск, , 13:00 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 июля, за сутки выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 172 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Скончались ещё три пациента: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет, — уточняется в оперативной информации. — Всего в Новосибирской области зафиксировано 108 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19».

За всё время в регионе официально зарегистрировано 6 393 пациента с коронавирусом (в том числе 380 детей), 4 024 человека выписаны с выздоровлением.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 85 человек, на ИВЛ — 22 пациента.