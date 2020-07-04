Волгоград, , 12:59 — REGNUM В Волгоградской области 4 июля подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 6688 носителей вируса. Под домашним наблюдением находятся 457 человек. В больницах с подозрением на заражение коронавирусом находятся 1958 пациентов: 1920 взрослых и 38 детей. На лечении с подтвержденным коронавирусом находится 3351 человек, в том числе 159 детей.

Выписаны 3294 человека, 43 пациента скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: Волгоградский госпиталь переоборудуют обратно в больницу

Читайте развитие сюжета: В Волгоградской области скончались ещё два пациента с COVID-19