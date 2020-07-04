Рязань, , 12:52 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 4 июля подтверждено 5354 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 39 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Еще 40 тестов являются условно подтвержденными. Под наблюдением медиков находятся 5394 человека.

Среди пациентов с положительным и тестами больше людей от 46 до 64 лет — 2131 человек. Также носителями вируса являются 487 детей.

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