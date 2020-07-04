Москва, , 12:57 — REGNUM Постановление о создании на территории Якутии заповедника «Медвежьи острова» подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

«Новый природный заповедник «Медвежьи острова» появится на территории Якутии», — говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что глава российского правительства подписал соответствующее постановление.

Также указывается, что новый заповедник общей площадью более 800 тыс. га разместится на территории дельты реки Колымы, тундровых ландшафтов Индигиро-Колымской низменности, архипелага Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря.

Кроме этого, уточняется, что создание заповедника будет способствовать сохранению редких и исчезающие видов животных и среду, где они обитают, которых на данной территории отмечено 27 видов зверей и птиц и 8 видов растений, включенных в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.

При этом отмечается, что в этих местах не ведется хозяйственная деятельность, добыча полезных ископаемых и промышленное рыболовство, и что новый заповедник будет относиться к ведению Минприроды РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выделение денежных средств для проведения в регионах России мероприятий по временному трудоустройству граждан страны, которые находятся под угрозой увольнения или являются безработными, одобрило правительство РФ.