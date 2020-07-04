Москва, , 12:56 — REGNUM Заместитель министра образования науки и высшего образования Марина Лукашевич отрицает обвинения в хищении ею денежных средств госбюджета. Об этом 4 июля сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, его слова приводит Интерфакс.

«Посетившим ее сотрудникам ОНК Лукашевич рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признаёт», — рассказал Лукашевич.

Также известно, что задержанная утром 3 июля Лукашевич в настоящее время находится в московском изоляторе временного содержания на Петровке и 6 июля Тверской суд столицы России будет решать вопрос о ее аресте.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что сотрудники полиции задержали предпринимателя и статс-секретаря-заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по подозрению в хищении бюджетных средств. Также вместе с замглавы Минобрнауки задержали начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова. Оба задержанных обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).