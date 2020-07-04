Кишинёв, , 12:55 — REGNUM В Молдавии с подозрением на заражение коронавирусом за сутки госпитализировали 74 человека, сообщает 4 июля пресс-служба Министерства здравоохранения труда и социальной защиты.

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в республике составило 17 445, из которых 1250 — данные по Приднестровью.

В тяжелом состоянии на текущий момент находятся 435 инфицированных, из которых тридцать — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а состояние 1074 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

За сутки были выписаны по выздоровлению 303 человека, а общее число выздоровевших достигло 10 396.

Еще четыре летальных случая заболевания было зафиксировано за сутки, общее число смертей от осложнений заболевания в Молдавии достигло 576 (26 из них — медицинские работники).