Липецк, 4 июля 2020, 12:06 — REGNUM В Липецкой области 4 июля подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Всего на территории региона выявлено 3923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
За весь период наблюдения 2473 человека были выписаны после курса лечения. 18 человек скончались.
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