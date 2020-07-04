Курск, , 12:04 — REGNUM В Курской области 4 июля зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 32 женщин и 19 мужчин. Заразились два ребёнка младше 14 лет, четыре человека в возрасте от 18 до 29 лет, 14 человек от 30 до 49 лет, 23 человека от 50 до 64 лет и восемь человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5294 случая заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1686 пациентов. 1347 человек с положительными тестами находится дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 3569 пациентов, в том числе 111 — за последние сутки. Скончались 39 человек.

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