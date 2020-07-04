Киев, , 12:55 — REGNUM В вооруженных силах Украины за сутки выявили одиннадцать случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 июля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Из них два человека — работники ВСУ, девять человек — военнослужащие.

Четыре военнослужащих ВСУ (по одному в каждом медицинском учреждении) лечатся в национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» Министерства обороны Украины, Житомирском военном госпитале, военно-медицинских клинических центрах Южного и Западного региона.

Пять военнослужащих (трое в Киевской области, один в Винницкой и один в Одесской областях) и двое работников ВСУ (один в Волынской и один в Харьковской областях) лечатся дома под наблюдением медиков.

По состоянию на 4 июля COVID-19 в ВСУ болеют 170 человек, выздоровели за весь период эпидемии 358 человек, умерли — пять человек.