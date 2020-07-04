Донецк, , 11:54 — REGNUM В Донецкой Народной Республике подтвердили 23 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщили 4 июля в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

Один случай заражений зафиксирован у приехавшего из РФ, остальные — у лиц ранее контактировавших с инфицированными, среди которых восемь — медицинские работники.

За сутки были выписаны девять выздоровевших, один человек скончался.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом по состоянию на 4 июля составило 1234. 616 из них находятся на лечении, 542 — вылечились, 76 — скончались.