Москва, , 11:53 — REGNUM Интернет-объявление о продаже рубашки президента России Владимира Путина, которую он якобы оставил в одной из российских гостиниц, является не соответствующим действительности. Об этом 4 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Такого быть не может», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, может ли случиться ситуация, при которой рубашка главы государства могла быть забыта в гостинице и можно ли верить подобным объявлениям о продаже.

Напомним, ранее на популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента РФ, которую якобы забыли в гостинице Sheraton в Нижнем Новгороде и обнаружена нестиранной там при уборке. Продавец выставил на нее начальную цену в 165 тыс. рублей и отмечает, что он готов ее отправить на ДНК-экспертизу, так как на ней отсутствуют какие-либо атрибуты, которые подтверждают ее принадлежность.

Отметим, последний раз Владимир Путин находился с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде 10 октября 2019 для проведения заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.