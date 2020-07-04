Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области за сутки подтвердили три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 4 июля.

За истекшие сутки скончались две женщины в возрасте 59 лет и 81 года, у обеих были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Ещё одной жертвой COVID-19 стал 60-летний мужчина, страдающий хроническими заболеваниями.

Всего от осложнений, вызванных SARS-CoV-2, на Дону за период пандемии скончались 137 человек.

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