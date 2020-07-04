Красноярск, , 11:52 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки скончались 18 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, что на одного человека больше предыдущего печального рекорда, установленного в регионе 1 июля. Об этом 4 июля сообщает региональный оперштаб.

Также за эти сутки было подтверждено 136 новых случаев заражения коронавирусом, а всего в регионе по состоянию на 4 июля коронавирус выявлен у 9452 человек.

За всё время пандемии выздоровели и были выписаны из медучреждений 4920 человек (+212 за сутки), скончались 164 пациента (+18 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в стационары Красноярского края 2 июля поступило лекарство от COVID-19 — новый препарат «Авифавир», который недавно прошёл клинические испытания и начал поступать в регионы. Первоначально препарат будет применяться в шести базовых госпиталях региона. В аптеках это лекарство не продаётся, поскольку должно использоваться только под наблюдением специалистов для стационарного лечения пациентов средней степени тяжести.

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