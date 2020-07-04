Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Петербурге подтвердили еще 31 смерть от COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщает 4 июля федеральный оперативный штаб.

Таким образом за все время пандемии власти зафиксировали в Петербурге 1 тыс. 303 летальных исхода COVID-19.

Добавим, в Росси за сутки подтвердили 168 летальных случаев, за все время пандемии, по официальным данным, от болезни скончались 10 тыс. 027 человек.

За сутки в Петербурге также выявили 271 нового носителя коронавируса. Всего в городе зафиксировали 25 тыс. 261 случай заражения за время пандемии.

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