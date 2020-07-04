4 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Пьющего Высоцкого народ прощал и боготворил. Пьющего Ефремова проклинает и презирает. Мир актёров измельчал пропорционально общему падению нравов общества, бросившегося в капитализм, как самоубийца с утёса. Кумиры теперь оказались ничтожнее толпы, возносившей их на пьедестал.

Александр Халдей, , 12:29 — REGNUM Самый яркий пример бездарного и катастрофического судебного пиара являет миру адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Целью настоящего судебного пиара является не столько влияние любой ценой на решение судей путём создания вокруг уголовного процесса соответствующей атмосферы, сколько спасение репутации клиента в процессе и после него, так как не каждый процесс можно выиграть, но каждый процесс можно не проиграть.

Михаил Ефремов на следующее утро после аварии Цитата видео Россия 24

Даже поражение можно оформить как моральную победу, особенно если учесть, что жизнь после отбывания наказания продолжается, и тут самое важное — какой репутацией обладает проигравший. Ведь можно проиграть суд, но выиграть доброе имя и спасти, таким образом, своё будущее.

Ну, понятно, что как человек, ослабленный нарзаном, Ефремов на такие глубокие соображения, да ещё в состоянии стресса, не способен. Не случайно от дела Ефремова отказались многие знаменитые адвокаты, не желая марать своё имя. Эльману Пашаеву же, видимо, терять нечего, и он охотно взялся за денежное дело.

Михаил Ефремов на следующее утро после аварии Цитата видео Россия 24

То, что сейчас делает Пашаев, называется убийство своей репутации и репутации клиента до суда. Доверить судебный пиар Пашаеву накануне суда — это было самое плохое решение Ефремова за всю жизнь после решения сесть пьяным за руль в тот роковой день.

Коррупция не любит шума, а дело Ефремова за две версты воняет подкупом всех, кого можно и нельзя. Трудно представить себе судью, решившего покончить карьеру профессиональным самоубийством именно на деле Ефремова и принять пашаевскую уловку о том, что машина якобы не исправна и виноваты дилеры, которые за деньги такое признание напишут.

И даже оборотни в погонах, если такие найдутся в деле Ефремова, побоятся пришить к делу эту белыми нитками шитую липу на полном серьёзе — слишком политическое звучание будет у такого поступка. Слишком невыгодный контекст уже сложился вокруг нашей судебной системы решениями по Васильевой, Илье Фарберу и Серебренникову, а у следствия — по Голунову.

Мы наблюдаем два полностью профессиональных карьерных самоубийства — артиста Ефремова и адвоката Пашаева. Скудные остатки позитивного имиджа кающегося Ефремова убиты его адвокатом окончательно.

Михаил Ефремов в зале суда Пресс-служба Таганского районного суда Москвы

Кающийся пьяница — персонаж для русской культуры понятный и вызывающий некоторое сочувствие. Бегающий от наказания за убийство Ефремов, если раньше и вызывал сочувствие узкой группы братьев по разуму, таким кульбитом лишился даже этой поддержки, во всяком случае, публичной.

Такого плевка в общество не смогут себе позволить даже самые отмороженные «звёзды» шоу-бизнеса и театральной богемы. Не потому, что совесть заест, а потому, что умрут рекламные доходы — персонажа с сильным негативным имиджем в рекламу не позовут. Скандал не улучшает, а портит репутацию Ефремова, уменьшая шансы на успех дела, и это полностью заслуга Пашаева.

Чем больше Пашаев старается отмазать Ефремова самыми скандальными изобретениями, тем яснее — он серьёзно некомпетентен, просто разводит клиента на деньги и ему плевать, что будет в итоге. На умных пиарщиков денег пожалели, а мародёры теперь высосут Ефремова до нитки.

Чарльз Вебб. Адвокаты (фрагмент)

Возможно, при таких обстоятельствах это и будет наказанием для Ефремова. Ему не верили, когда он каялся, но либералы и друзья с пеной у рта его защищали. Продолжай Ефремов эту линию, он мог бы через несколько лет реабилитироваться и постепенно вернуться в публичную сферу.

Теперь, даже если его не посадят, его так сильно ненавидит страна, что трудно представить, что кто-то пригласит его для работы. Даже либералам его политический и гражданский труп не нужен. Прикосновение к Ефремову теперь настолько токсично, что превышает эффект газа «Новичок», которым англичане траванули Скрипаля.

Место ДТП, устроенное Михаилом Ефремовым Цитата из видео YouTube

То, что происходит с Ефремовым — подтверждение знаменитой фразы «наказания без вины не бывает». Когда Глеб Жеглов цитировал блаженного Августина, он не предполагал, насколько универсальной будет эта мысль.

Пьющего Высоцкого народ прощал и боготворил. Пьющего Ефремова проклинает и презирает. Мир актёров измельчал пропорционально общему падению нравов общества, бросившегося в капитализм, как самоубийца с утёса. Кумиры теперь оказались ничтожнее толпы, возносившей их на пьедестал.

Единственные, кого в этой ситуации жаль, это семья погибшего и дети Ефремова. Усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом смотрят они на Ефремова, растратившего самый дорогой капитал — любовь и уважение детей. В этой ситуации уйти от наказания для Ефремова хуже, чем сесть в тюрьму.