Пермь, , 11:06 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 июля, увеличилось число летальных исходов пациентов от коронавирусной инфекции. Умер еще один человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе умерли 130 пациентов, которые лечились от коронавирусной инфекции. Смерть 80 человек медики связывают с COVID-19, причиной еще 50 случаев смерти врачи называют сопутствующие заболевания.

Напомним, на сегодняшний день в Прикамье выявлено 3 911 носителей SARS-CoV-2. От болезни оправились 2 926 пациентов.

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