Пермь, , 10:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 июля, подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Прирост за сутки случаев заражения составил 1,4%, коэффициент распространения равен единице. Коечный фонд свободен на 86,8%.

Стоит отметить, за сутки в регионе выписано рекордное число пациентов, оправившихся от болезни — 206.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 3 911 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 2 926 пациентов. Скончались 130 пациентов.

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