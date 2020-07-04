Москва, , 10:50 — REGNUM Начинающийся 4 июля парад планет происходит примерно один раз в 20 лет, заявил астроном Владимир Сурдин. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Астрономическое явление, называющееся парадом планет, в 2020 году начнётся 4 июля. Во время этого явления шесть планет Солнечной системы — Сатурн, Юпитер, Марс, Земля, Венера и Меркурий — выстроятся почти в один ряд.

Во время парада планет Юпитер и Сатурн будут видны с Земли с полуночи, Марс — с двух часов ночи, а Венера — перед рассветом. С 22 июля к параду планет присоединится Меркурий, а всего он продлится до середины августа.

Астроном Сурдин объяснил, что парад из шести планет, называемый полным, можно наблюдать примерно раз в 20 лет. Он отметил, что влияние суммарной гравитации планет на Землю даже при такой их конфигурации останется очень слабым.

«И, хотя астрономы умеют его учитывать и чувствовать, для простых смертных оно, конечно, совершенно незначительное, не воспринимается», — подчеркнул Сурдин.

Он отметил, что это явление может быть интересно для астрономов-любителей. Рекомендуется наблюдать это явление в ясную погоду в восточной стороне неба невысоко над горизонтом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля на расстоянии около 6,3 млн км от Земли прошёл астроид 1998 OR2.

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