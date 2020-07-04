Москва, , 11:19 — REGNUM Проект распоряжения, согласно которому дополнительные стимулирующие выплаты работающим с заразившимися коронавирусом должны быть полностью выплачены до 15 сентября текущего года, одобрило правительство России. Об этом 4 июля сообщается на сайте российского кабинета министров.

Указывается, что законопроект называется «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года №1276-р».

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить осуществление выплат стимулирующего характера работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в полном объёме», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данные выплаты должны быть проведены в срок до 15 сентября текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выделение денежных средств для проведения в регионах России мероприятий по временному трудоустройству граждан страны, которые находятся под угрозой увольнения или являются безработными, одобрило правительство РФ.