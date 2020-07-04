Москва, , 11:17 — REGNUM Выделение денежных средств для проведения в регионах России мероприятий по временному трудоустройству граждан страны, которые находятся под угрозой увольнения или являются безработными, одобрило правительство РФ. Об этом 4 июля сообщается на сайте российского кабмина.

«Проектом распоряжения предполагается выделение бюджетных ассигнований на софинансирование дополнительных мероприятий в 79 субъектах Российской Федерации, предусматривающих организацию временного трудоустройства работников», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что данное распоряжение распространяется на граждан, находящихся под риском увольнения, а также, что в ходе его реализации должны быть также организованы общественные работы для граждан, которые ищут работу и обратились в органы службы занятости, и для безработных граждан.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проект закона, который вводит обратные акцизы на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ), одобрило правительство России.