Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM Победительницей этапа всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», который проводился в рамках Армейских международных игр-2020, стала команда Западного военного округа (ЗВО) РФ.

Как сообщает РИА Новости, церемония награждения победителей проходила в екатеринбургском Окружном доме офицеров с участием замглавы минобороны РФ генерала-полковника Андрея Картаполова.

«Мне отрадно отметить, что все участники конкурса на протяжении пяти напряженных и насыщенных дней соревнований целеустремленно и бескомпромиссно боролись за право быть лучшими и гордо именоваться военными профессионалами и мастерами высокого класса», — заявил во время церемонии Картаполов

Также он указал, что в ходе соревнований в полной мере проявились командный дух, воля к победе и упорство, товарищеская взаимопомощь, выдержка, стойкость и личное мужество — все те качества, которые должны служить нравственным основанием для каждого военного коллектива и военнослужащего.

При этом второй стала команда Воздушно-десантных войск, а третье место у команды Центрального военного округа.

Напомним, этап всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира» проходил в Екатеринбурге с 29 июня по 4 июля и в ходе него военнослужащие приняли участие в этапах «Эрудит» (интеллектуальный этап), «Атлет» (спортивный), «Кавалер (Сударыня)» (литературно-художественный, танцевальный), «Снайпер» (огневая подготовка) и «Профессионал» (умения и навыки, полученные участниками в ходе медицинской и общей боевой подготовки). Всего в конкурсе принимало участие 78 человек из 13 команд.