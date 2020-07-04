Львов, Украина, , 09:59 — REGNUM Заполненность медицинских учреждениях города Львова составляет 95%, сообщается 3 июля в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на начальника управления здравоохранения Львовского городского совета Владимира Зуба.

По словам чиновника, в настоящее время наблюдается определенная стабилизация по числу выявленых случаев заражения коронавирусом. Он также добавил, что это не значит, что ситуация пошла на спад, так как в стационары каждый день поступают много пациентов.

«У нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает», — подчеркнул чиновник.

Напомним, за минувшие сутки на Украине было выявлено 914 случаев заражения коронавирусом, лидером по числу выявленных случаев инфицирования остается Львовская область.