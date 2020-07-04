Москва, , 09:09 — REGNUM Жители России стали чаще обращаться в медицинские учреждения с переломами конечностей, это следует из данных статистического сборника Минздрава России.

Так, число переломов рук в России выросло за 2019 год на 32 тысячи (всего 1 548 989 переломов), ног — на 21 тысячу (всего 1 044 515 переломов).

Число переломов рук из расчёта на 100 тыс. населения в 2019 году составило 1055,3, число переломов ног — 711,6.

Отмечается также, что «лидерами» по количеству переломов верхних конечностей в прошлом году стали Хакасия, Санкт-Петербург и Калужская область, и по количеству переломов нижних конечностей — Калужская область, Приморский край и Санкт-Петербург.