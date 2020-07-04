Москва, , 08:52 — REGNUM Продукты для приготовлении окрошки в Москве за год выросли в цене на 14%, подсчитали эксперты компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.

«В Москве затраты на базовый набор продуктов для окрошки составляют 799 рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году», — говорится в результатах проведённого исследования.

Отмечается, что для анализа были использованы данные о продажах с 1 по 28 июня 2020 года, поступившие с более чем 900 тыс. касс со всей России. В базовый продуктовый набор вошли в определённых пропорциях картофель, квас, варёная колбаса, зеленый лук и укроп, редис и огурцы, сметана и яйца.

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