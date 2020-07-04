Москва, , 09:07 — REGNUM Вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, производящей мороженное «Радуга», на которое пожаловалась президенту России Владимиру Путину глава Союза женщин России Екатерина Лахова, что оно пропагандирует нетрадиционные ценности, отверг данные обвинения. Его комментарий на эту тему 4 июля приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества» , — Бениаминов , —

Также он отметил, что у данного вида мороженного только четыре цвета, в то время как на указанном флаге — шесть и добавил, что «Чистая линия» является законопослушной компанией, которая исполнит соответствующий акт законодательной власти, если таковой будет принят.

«Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом «Радуга». Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости», — отметил вице-президент компании.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля глава Союза женщин России Екатерина Лахова в ходе встречи президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что мороженое «Радуга» и разноцветные рекламные щиты оказывают косвенное влияния на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей