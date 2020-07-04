Москва, 4 июля 2020, 08:12 — REGNUM Строительство многофункционального медицинского центра в Великих Луках Псковской области прошло стадию котлована, сообщили 4 июля в пресс-службе Министерства обороны России.
«Военнослужащие… завершили подготовку котлованов для устройства фундамента здания», — говорится в сообщении.
В настоящее время на объекте выполнено развёртывание строительного городка, в котором будут проживать строители, и началась подготовка основания фундаментной плиты.
Напомним, к возведению объекта соединения Западного военного округа Минобороны РФ приступили 27 июня 2020 года. Центр создаётся в рамках реализации задач по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Читайте также: В Псковской области военные приступили к строительству двух медцентров