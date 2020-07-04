Москва, , 08:12 — REGNUM Строительство многофункционального медицинского центра в Великих Луках Псковской области прошло стадию котлована, сообщили 4 июля в пресс-службе Министерства обороны России.

«Военнослужащие… завершили подготовку котлованов для устройства фундамента здания», — говорится в сообщении.

В настоящее время на объекте выполнено развёртывание строительного городка, в котором будут проживать строители, и началась подготовка основания фундаментной плиты.

Напомним, к возведению объекта соединения Западного военного округа Минобороны РФ приступили 27 июня 2020 года. Центр создаётся в рамках реализации задач по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

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