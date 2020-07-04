Лондон, , 07:43 — REGNUM В возрасте 31 года в Великобритании скончался кот породы мейн-кун по кличке Раббл, который считался самым старым котом на планете, сообщает таблоид Daily Mirror со ссылкой на хозяйку животного Мишель Херитейдж.

При этом свой статус питомец приобрел на последнем году жизни. Женщине подарили Раббла на 20-летие. По ее мнению, кот прожил долгую жизнь из-за того, что у него не было детей и его самого баловали как ребенка.

Мишель отметила, что перед смертью ее питомец стал плохо питаться и похудел, а после ушел и не вернулся. Женщина и ее супруг полагают, что кот покинул хозяев, чтобы умереть.

Отмечается, что рекорд по продолжительности жизни принадлежит кошке Крим Пафф, которая прожила 38 лет и 3 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Британии начался сбор средств на установку памятника уличному коту по кличке Боб, который умер 15 июня.

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