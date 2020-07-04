Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Подруга старшего сына американского президента Дональда Трампа заразилась коронавирусом нового типа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что подруга Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл, работающая в предвыборном штабе американского президента, заразилась коронавирусом нового типа. По их данным, она сдала тест на выявление SARS-CoV-2 при подготовке к выступлению Трампа у горы Рашмор в честь Дня независимости США. Результат теста оказался положительным.

При этом источники сообщают, что болезнь у Гилфойл протекает бессимптомно. Утверждается, что она не контактировала с президентом США.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине июня у восьми работников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа выявили коронавирус нового типа. Отмечалось, что эти сотрудники принимали участие в организации предвыборного митинга американского лидера в городе Талса.

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