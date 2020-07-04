Белград, , 07:17 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом масштабов распространения коронавирусной инфекции был объявлен властями еще двух городов Сербии — Шабаца и Чачака, сообщается на сайтах городских администраций.

Кроме того, в рамках режима ЧС в Шабаце ограничили деятельность предприятий общепита и ночных клубов на период от 18.00 до 23.00 часов, а также ввели обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и закрытых помещениях.

Чрезвычайное положение ранее было объявлено в шести сербских городах: Белграде, Вране, Тутине, Крагуеваце, Нови-Пазаре и Иванице.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Белграде для борьбы с распространением нового коронавируса жителей обязали носить защитные маски в помещениях закрытого типа.

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