Москва, , 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.

«В этом случае именно на маму и папу ложится ответственность за то, чтобы средства были использованы по их смысловому назначению, то есть на благо ребенка», — пояснили в фонде.

Таким образом в ПФР прокомментировали появившиеся ранее многочисленные сообщения о том, что выплаты в размере 10 тыс. рублей получали родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.

Ранее в пресс-службе Минтруда РФ сообщали, что выплаты в размере 10 тыс. рублей с 1 июня 2020 года выданы более чем на 21 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет.

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