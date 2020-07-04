Берлин, , 06:26 — REGNUM В Германии число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 196 096, включая выявленные за последние сутки — 422, сообщается на сайте института Роберта Коха.

При этом с начала эпидемии в стране от последствий заболевания COVID-19 скончались 9010 пациентов, а более 181,3 тысячи человек — выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике в защитной маске. Ранее она дала такое обещание журналистам.

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