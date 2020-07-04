Сеул, , 05:02 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что уже второй день в республике выявляют более 60 зараженных ежесуточно. Среди новых случаев инфицирования 36 связаны с заражением внутри страны, еще 27 — завозные. Из местных случаев 28 выявлены в Сеуле и прилегающим к нему населенным пунктам.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 13 030. Также за 3 июля в стране скончался один пациент от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии в республике жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 283 человека.