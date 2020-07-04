Вашингтон, , 04:59 — REGNUM В США по данным на 3 июля число выявленных за сутки случаев заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 составило 57 479 и, таким образом, превысило предыдущее «достижение», которое было установлено накануне — 55 220 случаев. Об этом 3 июля сообщает газета The Washington Post.

Издание отмечает, что за последние девять дней подобные «пиковые» показатели прироста инфицированных фиксировались семь раз. В связи с обострением ситуации, празднование 4 июля Дня независимости в США было частично отменено или скорректировано почти в 40 штатах.

Всего рекордные показатели прироста числа заражений за последнюю неделю были зафиксированы в 16 штатах страны. В частности, уже 26-й день подряд пиковый рост заболеваемости фиксируется во Флориде.

По данным университета Джонса Хопкинса на 4:50 мск 4 июля, в США всего было выявлено более 2 793 435 случаев заражения новым коронавирусом, умерли 129 430 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире по данным на утро 4 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 11 млн человек. Скончались 523 777 человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19.

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