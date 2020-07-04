Корсаков, Сахалинская область, , 04:31 — REGNUM Деревянный гараж загорелся в городе Корсакове в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло вечером 3 июля в деревянном гараже на улице Нагорной. Пожарные прибыли на место происшествия спустя четыре минуты после поступления вызова. К этому моменту гараж уже горел на площади 15 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Якутске загорелся гараж частного дома. После ликвидации возгорания в помещении было обнаружено тело 13-летнего мальчика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.