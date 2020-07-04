Москва, 4 июля 2020, 04:08 — REGNUM Руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов госпитализирован с диагнозом нестабильная стенокардия, передаёт 4 июля «Пятый канал».
По информации телеканала, сейчас артист находится в кардиологическом отделении клиники.
Днём ранее СМИ уже сообщали о плохом самочувствии Хазанова в связи с проблемой с сердцем. Сообщалось, что к нему выезжала бригада скорой помощи, однако тогда артист отказался от госпитализации и позже опроверг информацию о своем плохом самочувствии.
Хазанов руководит Театром эстрады с 1997 года. Сегодня ему 74 года, на эстраде он выступает больше 40 лет.
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