Москва, , 04:08 — REGNUM Руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов госпитализирован с диагнозом нестабильная стенокардия, передаёт 4 июля «Пятый канал».

По информации телеканала, сейчас артист находится в кардиологическом отделении клиники.

Днём ранее СМИ уже сообщали о плохом самочувствии Хазанова в связи с проблемой с сердцем. Сообщалось, что к нему выезжала бригада скорой помощи, однако тогда артист отказался от госпитализации и позже опроверг информацию о своем плохом самочувствии.

Хазанов руководит Театром эстрады с 1997 года. Сегодня ему 74 года, на эстраде он выступает больше 40 лет.

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