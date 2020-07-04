Москва, , 03:56 — REGNUM Норвежские истребители F-16 сопровождали самолеты Ту-142 российской противолодочной авиации на отдельных участках во время полёта над Атлантикой, сообщили 3 июля в в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

На перехват российских самолётов направились также самолеты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии.

Отмечается, что полёт выполнялся над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной Атлантики. Его продолжительность составила более 12 часов.

Лётчики отработали полёт над местностью без ориентиров, слаженность действий при отсутствии радиолокационного контроля, а также выполнили задачи лётной подготовки в дальней морской зоне. На обратном пути экипажи выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78 ВКС России.

Ранее четыре российских самолета Ту-142МК провели полет над нейтральными водами Северной части Тихого океана.

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