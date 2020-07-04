Стокгольм, , 08:11 — REGNUM Гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям Швеции разработало три возможных сценария развития пандемии коронавирусной инфекции. Согласно одному из них, совершенно не исключена взрывная вспышка распространение коронавируса и его мутация. Об этом 3 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Швеции улучшается, — число летальных исходов заболевания COVID-19 и количество госпитализаций тяжелобольных пациентов идет на спад. Однако согласно последнему отчету, подготовленному экспертами Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Швеции совместно со специалистами Шведского института оборонных исследований при поддержке Государственного управления социальной защиты населения, Агентства общественного здравоохранения и Риксбанка, модели развития пандемии уже к осени могут сильно измениться.

Магнус Вайнхав, глава одного из подразделений Гражданского агентства по чрезвычайным ситуациям Швеции, предупреждает, что описанные сценарии всего лишь череда возможных событий, а не полноценные прогнозы. В худшем случае распространение коронавируса в обществе может принять взрывной характер.

«Мы видим значительные колебания относительно как распространения инфекции, так и экономических последствий, а также в отношении доступа населения к некоторым критически важным товарам», — заявил Вайнхав.

Более умеренные сценарии развития пандемии предполагают, что спад распространения коронавирусной инфекции среди населения будет иметь такую же динамику, как и сегодня, или, по крайней мере, темпы, поддающиеся воздействию со стороны властей посредством введения карантинных ограничений.