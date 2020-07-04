Стокгольм, , 08:09 — REGNUM 3 июня власти Великобритании представили список из более, чем 60 стран и территорий, туристы из которых по приезде на территорию страны освобождаются от соблюдение 14-дневного карантина. Швеция не была включена в данный список стран. Таким образом, все существующие ограничения для шведов, прибывающих на территорию Великобритании, остаются в силе. Об этом 3 июля сообщила новостная служба Sveries Radio.

Одним из возможных объяснений действий британских властей может являться высокий уровень распространение коронавируса в Швеции. Поэтому шведам придется по-прежнему соблюдать карантинный режим при посещении Великобритании.

«Мы продолжим, и уже имели, тесный диалог с Великобританией в отношении данных рекомендаций при совершении поездок. Мы уважаем решение британских властей. Каждая страна несет ответственность за свою собственную защиту от любых инфекций и связанных с ними меры», — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Швеции Юлия Эрикссон-Погоржельская.