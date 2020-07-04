Стокгольм, , 08:05 — REGNUM В настоящее время в Швеции власти и медицинские службы не могут достичь целевого показателя по тестированию 100 000 человек в неделю на наличие COVID-19. По данным Агентства общественного здравоохранения, в нескольких регионах масштабное тестирование еще даже не началось. Об этом 3 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что еще в марте этого года правительство Швеции поручило Агентству общественного здравоохранения при содействии региональных властей увеличить объемы тестирования с целью выявления COVID-19. В начале апреля глава отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк-Уизелл заявила, что речь идет о проведение 100 000 тестов. Однако на прошлой неделе в Швеции было проведено лишь 75 000 тестов.

Ожидается, что в течение следующей недели к организации по проведению широкомасштабного тестирования населения на COVID-19 подключится еще больше регионов.

«В большинстве регионов уже созданы или находятся в процессе создания мощности для проведения крупномасштабного тестирования. Есть несколько регионов, которые такой возможности еще не имели», — добавила Тегмарк-Уизелл.