Стокгольм, , 08:07 — REGNUM По меньшей мере, около пятидесяти членов радикальной организации Firman Boys собрались в одном из парков Стокгольма, чтобы защитить статую Карла Линнея от нападок со стороны левонастроенных активистов. Об этом 3 июля сообщила газета Fria Tider.

В начале этой недели члены радикальной организации Firman Boys собрались в Хумлегордене, парке, расположенном в одном из районов Стокгольма, чтобы защитить памятник известному шведскому естествоиспытателю и ученому Карлу Линнею и не допустить осквернения монумента. Ранее в социальных сетях и шведских СМИ неоднократно сообщались факты призыва со стороны активистов левого движения снести памятник в качестве одной из мер по борьбе с расизмом.

Представители националистической организации Firman Boys провели акцию в защиту памятника. На своих страницах в социальных сетях некоторые из них обращались к подписчикам, призывая «не трогать нашу историю. В комментариях пользователи отмечают, что не являются поклонниками радикальных взглядов членов Firman Boys, однако поддерживают инициативу защищать объекты культуры, установленные известным во всем мире шведам, которые внесли свой вклад в развитие науки и истории.