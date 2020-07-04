Стокгольм, , 08:06 — REGNUM Несмотря на финансовую поддержку со стороны правительства и увелившихся возможностей для проведения тестирований с целью выявления COVID-19, в Стокгольме, наиболее пострадавшем регионе страны, отсутствует централизованная система контроля по обнаружению инфекции и уведомлению ближнего круга инфицированного человека об опасности заразиться. Об этом 3 июля сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Напомним, что правительство Швеции поручило Агентству общественного здравоохранения способствовать региональным властям и оказывать им помощь в расширении усилий по отслеживанию распространения коронавирусной инфекций. Правительство уже направило в регионы 5,9 миллиардов шведских крон ($633 млн) на увеличение масштабов тестирования.

Однако в Стокгольме, самом большом и наиболее пострадавшем регионе страны, не будет организована централизованная система по обнаружению инфекции. Вместо этого, уведомление лиц, контактировавшими с людьми, у которых в результате тестирования был обнаружен COVID-19, отдано на контроль самим гражданами, результаты тестирования которых оказались положительными. Таким образом, если человек по той или иной причине не проявит инициативу, предупредив своих родственников, домочадцев или коллег по работе об обнаружении у него вируса, то его близкое окружение даже не будет подозревать об опасности подвергнуться возможному заражению.