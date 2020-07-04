Мехико, , 03:42 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике возросло до 245 251, а количество погибших от осложнений при заболевании COVID-19 — до 29 843. Об этом сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия 3 июля в ходе брифинга.

Ранее сообщалось о 238 511 случаев инфицирования SARS-CoV-2 и 29 189 летальных исходах при COVID-19.

С начала пандемии тестированию на коронавирус подверглись 624 987 человек. В настоящий момент в Мексике зарегистрировано 26 063 активных случаев заражения SARS-CoV-2. Еще у 77 750 пациентов находятся под наблюдением врачей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня у министра финансов Мексики Артуро Эрреры выявили коронавирус SARS-CoV-2.

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