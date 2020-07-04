Эр-Рияд, , 03:01 — REGNUM Более 201,8 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено в Саудовской Аравии после получения положительных результатов анализов еще от 4 тысяч пациентов, 3 июля сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения королевства.

Кроме того, с начала пандемии в стране от осложнений при COVID-19 умерло 1,8 тысячи больных. Еще 140 тысяч человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Саудовской Аравии число выявленных заражений превысило отметку в 100 тысяч.

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